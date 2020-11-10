ضبط شاحنة أدوية غير مرخصة بين جادو والرحيبات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 نوفمبر 2020, 01:53 مساء
ضبط شاحنة أدوية غير مرخصة بين جادو والرحيبات, 10 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)

تمكنت الدوريات الأمنية بمديرية أمن جادو من ضبط شاحنة على الطريق الجنوبية الرابطة بين جادو والرحيبات، وعلى متنها كمية كبيرة من الأدوية غير المرخصة وليس لها أي إجراءات قانونية.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، تمت عملية الضبط بالتعاون مع فرع الإدارة العامة للدعم المركزي الرحيبات، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشاحنة.

رسميا.. اعتماد نتائج انتخابات المجلس البلدي جادو

وفي أواخر أكتوبر الماضي، اعتمدت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، نتائج انتخابات المجلس البلدي جادو، والتي أسفرت عن تصدر قائمة «التنمية» الفئة العامة بتسجيلها 1171 صوتا، فيما جاءت قائمة «جادو أولًا» في المرتبة الثانية مع 1092 صوتًا.

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