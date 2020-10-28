رسيما.. اعتماد نتائج انتخابات المجلس البلدي جادو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أكتوبر 2020, 03:19 مساء
مواطن يدلي بصوته في انتخابات المجلس البلدي جادو. يوم 15 أكتوبر 2020. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)

اعتمدت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الأربعاء، رسميا نتائج انتخابات المجلس البلدي جادو، والتي أسفرت عن تصدر قائمة «التنمية» الفئة العامة بتسجيلها 1171 صوتا، فيما جاءت قائمة «جادو أولًا» في المرتبة الثانية مع 1092 صوتًا.

وحصل علي عبدالله موسى دوعي 844 صوتًا في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار، فيما حصل محمد سعيد يوسف سرب على 690 صوتا، وأنور امحمد سالم الهلودي 316 صوتًا، وعلي يخلف نوح فوجيل على 228 صوتا، حسب بيان منشور على صفحة بلدية جادو.

- إعلان النتائج المبدئية لانتخابات المجالس البلدية في 4 بلديات

وفي فئة المرأة، حصلت ربيعة أحمد خليفة المحروق على 995 صوتا، وسميرة بركة خليفة الحداد على 645 صوتًا، وسهيلة أحمد سعيد عبدو على 219 صوتًا، ووداد امحمد سالم الهلودي على 216 صوتًا.

ومن المنتظر أن تؤدي القائمة الانتخابية التنمية الفائزة اليمين القانونية بداية الأسبوع المقبل على أن تباشر بعد ذلك لجنة التسليم والتسلم بين المجلس البلدي المنتهي ولايته والمجلس البلدي المنتخب الجديد أعمالها.

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