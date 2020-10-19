إعلان النتائج المبدئية لانتخابات المجالس البلدية في 4 بلديات

مواطن يدلي بصوته في انتخابات المجلس البلدي جادو. يوم 15 أكتوبر 2020. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الاثنين، النتائج المبدئية لانتخابات المجالس البلدية في كل من الزاوية الجنوب، كاباو، الحرابة وجادو، والتي جرت في 15 أكتوبر الجاري.

ونشرت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك»، النتائج المبدئية لانتخابات المجالس البلدية الأربعة.

النتائج المبدئية لانتخابات المجلس البلدي جادو

أسفرت النتائج المبدئية لانتخابات المجلس البلدي جادو عن حصول قائمة التنمية على 1171 صوتا، تلتها قائمة جادو أولا بـ1092 صوتا في مقاعد الفئة العامة، وعن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار فقد حصل علي عبدالله موسى دوعي على 844 صوتا يليه محمد سعيد يوسف سرب 690 صوتا. وعن فئة المرأة حصلت ربيعة أحمد خليفة المحروق على 995 صوتا تلتها سميرة بركة خليفة الحداد 645 صوتا.

وتنافس في انتخابات المجلس البلدي جادو، قائمتان على الفئة العامة، وأربعة مترشحين على فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار، وأربع نساء على المقعد المخصص لفئة المرأة. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 31%.

النتائج المبدئية لانتخابات المجلس البلدي الزاوية الجنوب

وفي بلدية الزاوية الجنوب، تصدرت على مقاعد الفئة العامة «قائمة النحلة» بحصولها على 2110 أصوات، تلتها «قائمة الزيتونة» التي حصلت على 1129 صوتا. وفي مقعد فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار، حصل عبدالرؤوف ساسي عبدالله أبوالقاسم على 2023 صوتا، وعبدالسلام عمر اطلوبة اطلوبة على 1177. وعلى مقعد فئة المرأة حصلت زهرة سالم خليفة محمد على 2034 صوتا، تلتها عائشة محمد خليفة علي على 1129 صوتا.

وتنافس في انتخابات المجلس البلدي الزاوية الجنوب على مقاعد الفئة العامة قائمتا «الزيتونة» و«النحلة»، ومرشحان على مقعد ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار، ومرشحتان على مقد المرأة. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 34%.

النتيجة المبدئية لانتخابات المجلس البلدي كاباو

أما في انتخابات المجلس البلدي كاباو، فقد تصدرت مقاعد الفئة العامة قائمة «إعمار» بحصولها على 1304 أصوات، تلتها قائمة «الإصلاح» التي حصلت على 816 صوتا. وعلى مقعد ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار فقد حصل أحمد أبوالقاسم صالح ربيع على 1068 صوتا، يليه أيمن إبراهيم أبوالقاسم الصكوج 679 صوتا. وعلى مقد المرأة حصلت مسعودة جمعة عمر لق على 870 صوتا، تلتها آية صالح السيفاو ييه على 858 صوتا.

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وتنافس على انتخابات المجلس البلدي كاباو أربع قوائم على مقاعد الفئة العامة، وثلاثة مرشحين على مقعد ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار، وأربع مرشحات على مقعد المرأة. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 33%.

النتائج المبدئية لانتخابات المجلس البلدي الحرابة

وأسفرت انتخابات المجلس البلدي الحرابة عن تصدر قائمة «التميز» مقاعد الفئة العامة بحصولها على 766 صوتا، تلتها قائمة «نسر» التي حصلت على 693 صوتا. وعلى مقد فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار، حصل نوري مسعود سالم الخلاص على 1029 صوتا، يليه خالد أحمد علي الضب على 554 صوتا. وعلى مقد المرأة حصلت سارة مسعود خليفة زميط على 846 صوتا، تليها غالية علي سعيد سالم على 823 صوتا.

وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي الحرابة 44% وتنافس فيها خمس قوائم على المقاعد المخصصة للفئة العامة، وأربعة مرشحين على مقعد فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار، وثلاث مرشحات على مقعد المرأة.