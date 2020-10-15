إغلاق مراكز اقتراع الانتخابات البلدية في كاباو وجادو والزاوية الجنوب والحرابة

عضو اللجنة المركزية الصادق الحراري يتفقد أحد مراكز الاقتراع في بلدية جادو. (اللجنة المركزية)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، إغلاق مراكز الاقتراع لانتخابات المجالس البلدية في كل من كاباو وجادو والحرابة والزاوية الجنوب على تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس، بعدما أدلى الناخبون بأصواتهم لانتخاب المجالس البلدية الجديدة في البلديات الأربع.

وأوضحت اللجنة المركزية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي كاباو بلغت 34%، من بينها 69% رجال و31% نساء. في حين بلغت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي جادو 32%، منها 75% رجال و25% للنساء.

كما سجلت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي الزاوية الجنوب 34%، منها 72% للرجال و23% للنساء. وسجلت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي الحرابة 44%، منها 68% للرجال و32% للنساء.