ليبيا تسجل 923 إصابة جديدة بـ«كورونا» و15 حالة وفاة

أحد العاملين الصحيين في المختبر المرجعي بسبها خلال تحليل عينة للكشف عن كورونا، (تصوير: رمضان كرنفودة)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 923 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 661 مصابًا، في حين توفي 15 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتسلم المركز 3969 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1316 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1030 عينة، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 200 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 131 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 95 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 480 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 33 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 125 عينة.

إضافة إلى مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عينتين، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق 3 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني زوارة عينة واحدة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 169 عينة، ومختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة 80 عينة، ومختبر مستشفى بن جواد العام 11 عينة، ومختبر مركز مصراتة الطبي 293 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» إلى 69 ألفًا و40 حالة، منها 27 ألفًا و316 حالة نشطة، و40 ألفًا و780 متعافى، في حين توفي 944 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.