تسجيل حالة شفاء من «كورونا» في درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 نوفمبر 2020, 01:35 صباحا
مدينة درنة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مركز الشفاء للعزل الصحي في درنة، السبت، عدم استقباله أي حالات إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، لافتًا إلى تسجيل حالة شفاء من الفيروس.

وقال المركز في نشرته اليومية المنشورة على صفحته بموقع «فيسبوك» إن إجمالي الحالات المتواجده به استقر عند ثلاث حالات، معلنًا عدم تسجيل حالات وفيات خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

- وفاة حالة «كورونا» بمركز عزل في درنة

وفي 28 سبتمبر الماضي، أعلن مركز الرصد والاستجابة الأولي درنة تسجيله انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» داخل المدينة خلال الأسبوعين الأخيرين.

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