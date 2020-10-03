وفاة حالة «كورونا» بمركز عزل في درنة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أكتوبر 2020, 01:33 صباحا
مدينة درنة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مركز الشفاء للعزل الصحي درنة، الجمعة، وفاء حالة جراء إصابتها بفيروس «كورونا المستجد».

وأشار مركز الشفاء للعزل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى عدم استقباله أية حالات خلال اليوم، وعدم تسجيل حالات شفاء من الفيروس. وبهذا الإعلان تستقر عدد الحالات المتواجدة في المركز عند ثلاث.

- مركز الرصد درنة: انخفاض ملحوظ في إصابات «كورونا» خلال الأسبوعين الأخيرين

والإثنين الماضي، أعلن مركز الرصد والاستجابة الأولي درنة تسجيله انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» داخل المدينة خلال الأسبوعين الأخيرين.

وأشار المركز إلى إجراء 51 تحليلا سريعا لجميع حالات الاشتباه والمترددة على المركز، لافتًا إلى تقديم الفحوصات الطبية والرعاية الأولية لجميع حالات الاشتباه وكذلك المعزولين منزليا، وتحويل حالتين إلى مركز الشفاء للعزل الطبي.

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