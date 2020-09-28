مركز الرصد درنة: انخفاض ملحوظ في إصابات «كورونا» خلال الأسبوعين الأخيرين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 سبتمبر 2020, 10:38 صباحا
مدينة درنة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مركز الرصد والاستجابة الأولي درنة تسجيله انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» داخل المدينة خلال الأسبوعين الأخيرين.

وأشار المركز، في تقريره عن اليومين الماضيين، إلى إجراء 51 تحليلا سريعا لجميع حالات الاشتباه والمترددة على المركز، حسب ما جاء على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأشار التقرير إلى تقديم الفحوصات الطبية والرعاية الأولية لجميع حالات الاشتباه وكذلك المعزولين منزليا، وتحويل حالتين إلى مركز الشفاء للعزل الطبي.

وكشف المركز عن تماثل 21 مصابا للشفاء بعد مرور الفترة المحددة لنشاط الفيروس داخل أجسادهم، والاطمئنان عليهم صحيا، وخلوهم من أعراض المرض كاملة، وهم من المحجورين منزليا، واتبعوا الإرشادات من قبل مركز الرصد.

ولفت إلى أنه سيشرع غدا الثلاثاء في سحب عينات مسحة أنفية كدفعة أولى من حالات الاشتباه المرصودة لدى المركز والمحجورة منزليا، وسيتم إرسالها إلى المختبر المرجعي بنغازي للتأكد من إصابتهم بالوباء من عدمها.

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