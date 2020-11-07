استخراج 3 جثث مجهولة الهوية من مقابر جماعية بترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 نوفمبر 2020, 05:42 مساء
فريق هيئة المفقودين أثناء انتشال الجثامين من إحدى المقابر الجديدة بمشروع الربط في ترهونة. (الهيئة العامة للبحق عن المفقودين)

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، عن ارتفاع عدد الجثث المجهولة المكتشفة في 5 مقابر بمشروع الربط في مدينة ترهونة يوم الخميس الماضي إلى 17، بعدما تم استخراج 3 جثث من مقربتين اليوم السبت.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أنه بعد استكمال العمل على المقبرتين المتبقيتين واللتان تم اكتشافهما يوم الخميس الماضي من قبل فرق الهيئة، تم انتشال جثة واحدة من المقبرة الأولى وجثثين من المقبرة الثانية.

وبحسب البيان، ارتفع إجمالي عدد الجثث المنتشلة من المقابر الخمسة إلى 17 جثة مجهولة الهوية من بينها أشلاء، مضيفا أن أعمال البحث والاستكشاف عن مقابر أخرى مازالت مستمرة حتى هذه اللحظة.

انتشال 10 جثث من 5 مقابر جماعية جديدة في ترهونة

والخميس أعلنت الهيئة، انتشال 10 جثامين من خمس مقابر جماعية جرى اكتشافها بمشروع الربط في مدينة ترهونة.

وقالت الهيئة في بيان، «مع استمرار أعمال البحث والاستكشاف بمدينة ترهونة تحديدًا (مشروع الربط)، تمكنت فرق الهيئة من اكتشاف 5 مقابر جماعية جديدة»، مؤكدة «العمل على 3 منها حتى الآن».

وأوضحت الهيئة أن عدد الجثث التي جرى انتشالها من «المقبرة الأولى عدد 4 حالات (أشلاء)» ومن «المقبرة الثانية عدد 2 جثث» ومن «المقبرة الثالثة عدد 8 جثث»، منوهة إلى أنه سيجري العمل على المقبرتين المتبقيتين يوم السبت الموافق 7 نوفمبر الجاري.

فريق هيئة المفقودين أثناء انتشال الجثامين من إحدى المقابر الجديدة بمشروع الربط في ترهونة. (الهيئة العامة للبحق عن المفقودين)
فريق هيئة المفقودين أثناء انتشال الجثامين من إحدى المقابر الجديدة بمشروع الربط في ترهونة. (الهيئة العامة للبحق عن المفقودين)
فريق هيئة المفقودين أثناء انتشال الجثامين من إحدى المقابر الجديدة بمشروع الربط في ترهونة. (الهيئة العامة للبحق عن المفقودين)
فريق هيئة المفقودين أثناء انتشال الجثامين من إحدى المقابر الجديدة بمشروع الربط في ترهونة. (الهيئة العامة للبحق عن المفقودين)
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