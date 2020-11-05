انتشال 10 جثث من 5 مقابر جماعية جديدة في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 نوفمبر 2020, 07:09 مساء
فريق هيئة المفقودين أثناء انتشال الجثامين من إحدى المقابر الجديدة بمشروع الربط في ترهونة. (الهيئة العامة للبحق عن المفقودين)

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الخميس، عن انتشال 10 جثامين من خمس مقابر جماعية جديدة جرى اكتشافها بمشروع الربط في مدينة ترهونة، بحسب ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»

وقالت الهيئة في بيان «مع استمرار أعمال البحث والاستكشاف بمدينة ترهونة تحديداً (مشروع الربط)، تمكنت فرق الهيئة من اكتشاف 5 مقابر جماعية جديدة»، مؤكدة «العمل على 3 منها حتى الآن».

وأوضحت الهيئة أن عدد الجثث التي جرى انتشالها من «المقبرة الأولى عدد 4 حالات (أشلاء)» ومن «المقبرة الثانية عدد 2 جثث» ومن «المقبرة الثالثة عدد 8 جثث»، منوهة إلى أنه سيجري العمل على المقبرتين المتبقيتين يوم السبت الموافق 7 نوفمبر الجاري.

وأكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أن فريقها يبذل قصارى جهوده لاستكمال العمل بأقصى سرعة وعلى أكمل وجه.

فريق هيئة المفقودين أثناء انتشال الجثامين من إحدى المقابر الجديدة بمشروع الربط في ترهونة. (الهيئة العامة للبحق عن المفقودين)
فريق هيئة المفقودين أثناء انتشال الجثامين من إحدى المقابر الجديدة بمشروع الربط في ترهونة. (الهيئة العامة للبحق عن المفقودين)
فريق هيئة المفقودين أثناء انتشال الجثامين من إحدى المقابر الجديدة بمشروع الربط في ترهونة. (الهيئة العامة للبحق عن المفقودين)
فريق هيئة المفقودين أثناء انتشال الجثامين من إحدى المقابر الجديدة بمشروع الربط في ترهونة. (الهيئة العامة للبحق عن المفقودين)
فريق هيئة المفقودين أثناء انتشال الجثامين من إحدى المقابر الجديدة بمشروع الربط في ترهونة. (الهيئة العامة للبحق عن المفقودين)
فريق هيئة المفقودين أثناء انتشال الجثامين من إحدى المقابر الجديدة بمشروع الربط في ترهونة. (الهيئة العامة للبحق عن المفقودين)
فريق هيئة المفقودين أثناء انتشال الجثامين من إحدى المقابر الجديدة بمشروع الربط في ترهونة. (الهيئة العامة للبحق عن المفقودين)
فريق هيئة المفقودين أثناء انتشال الجثامين من إحدى المقابر الجديدة بمشروع الربط في ترهونة. (الهيئة العامة للبحق عن المفقودين)
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