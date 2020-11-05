شركة الكهرباء تعلن المستندات المطلوبة من أصحاب المحال لتركيب العدادات

مقر الشركة العامة للكهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء المستندات المطلوبة من أصحاب المحال التجارية والصناعية والزراعية لإبرام العقود وتركيب العدادات.

ودعت الشركة إلى اصطحاب الأوراق التالية خلال التوجه إلى مراكز الجباية، وهي «أولا مستندات التعاقد التجاري: طلب كتابي موجه إلى مدير دائرة خدمات المستهلكين بالمنطقة، وصورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر، ورخصة مزاولة النشاط أو إفادة من المجلس البلدي بأنه محل تجاري، ورقم وطني مختوم»، حسب بيان على صفحتها في موقع فيسبوك، اليوم الخميس.

وأشارت أيضا إلى أن مستندات التعاقد المنزلي مطلوبة وهي: «طلب كتابي موجه إلى مدير دائرة خدمات المستهلكين بالمنطقة، وصورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر، وصورة من ملكية العقار أو إفادة من المجلس البلدي باسم شاغر العقار، ورقم وطني مختوم».

ويوم الإثنين الماضي، طالبت الشركة العامة للكهرباء أصحاب المحال بسداد ما عليهم من ديون متراكمة للشركة حتى يتسنى لها القيام بأداء أعمالها على أكمل وجه، قائلة إنه من الواجب على كل من عليه مستحقات دفعها من أجل رفع مستوى أدائها ودعمها لتوفير المصاريف التشغيلية؛ في وقت قدر فيه ديوان المحاسبة خسائر الشركة بنحو 130% من رأس مالها، البالغ مليارين و408 ملايين دينار.