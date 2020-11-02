شركة الكهرباء تدعو أصحاب المحال لسداد الديون المتراكمة

شعار الشركة العامة للكهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

دعت الشركة العامة للكهرباء أصحاب المحال التجارية والحرف الصناعية والزراعية إلى سداد ما عليهم من ديون متراكمة للشركة حتى يتسنى لها القيام بأداء أعمالها على أكمل وجه.



وقالت الشركة، في بيان اليوم الإثنين، إنه من الواجب على كل مَن عليه مستحقات دفعها من أجل رفع مستوى أدائها ودعمها لتوفير المصاريف التشغيلية؛ في وقت قدر فيه ديوان المحاسبة خسائر الشركة بنحو 130% من رأس مالها، البالغ مليارين و408 ملايين دينار.

- «المحاسبة»: خسائر الشركة العامة للكهرباء تعادل 130% من رأس مالها

واشتكت الشركة قبل أيام من استمرار الاعتداءات على مكونات الشبكة الكهربائية، وذلك من خلال بناء أسوار على أعمدة الإنارة مما يصعب صيانتها، فضلًا عن التوصيلات غير الشرعية لتشغيل ماكينات الذرة والألعاب؛ وذلك بعد صيف صعب مر به الليبيون مع الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، نتيجة المشاكل التي عانتها الشبكة.

وقال ديوان المحاسبة في تقريره للعام 2018 الصادر في سبتمبر الماضي إن الشركة تكبدت خسائر بلغت نحو ثلاثة مليارات و152.9 مليون دينار خلال الفترة من 2008 إلى 2014، وذلك على الرغم مما أنفقته الدولة الليبية من مليارات في إنشاء المحطات.