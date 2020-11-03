بالصور.. حفتر يتقدم وفد القيادة العامة للعزاء في بوخمادة

حفتر يقدم واجب العزاء في بوخمادة, 3 نوفمبر 2020. (صفحة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية)

قاد قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، وفدًا لتقديم واجب العزاء إلى أسرة آمر إدارة القوات الخاصة الفريق ونيس بوخمادة، في منزلهم بمنطقة المقزحة.

ونشرت صفحة «القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية»، صورًا تظهر الوفد خلال تقديم واجب العزاء.

وتوفي بوخمادة أول من أمس، متأثرًا بوعكة صحية، فيما نعته القيادة العامة.

بعد دفن اللواء ونيس بوخمادة في بنغازي.. سطور من سيرة «الفهد الأسمر»

ووُلد اللواء ونيس عبد الكريم ونيس بوخمادة في مرزق، إحدى واحات الجنوب الليبي، العام 1960، وهو من أبناء قبيلة المغاربة.

حفتر يقدم واجب العزاء في بوخمادة, 3 نوفمبر 2020. (صفحة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية)

حفتر يقدم واجب العزاء في بوخمادة, 3 نوفمبر 2020. (صفحة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية)

حفتر يقدم واجب العزاء في بوخمادة, 3 نوفمبر 2020. (صفحة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية)

حفتر يقدم واجب العزاء في بوخمادة, 3 نوفمبر 2020. (صفحة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية)

حفتر يقدم واجب العزاء في بوخمادة, 3 نوفمبر 2020. (صفحة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية)

حفتر يقدم واجب العزاء في بوخمادة, 3 نوفمبر 2020. (صفحة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية)