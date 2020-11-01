خلال لقاء مع معيتيق في إسطنبول...وليامز تشدد على ضرورة زيادة إنتاجية وفاعلية المؤسسات الحكومية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 نوفمبر 2020, 09:34 مساء
لقاء وليامز ومعيتيق في إسطنبول. السبت 31 اكتوبر 2020. (البعثة الأممية)

شددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، «على ضرورة زيادة إنتاجية وفاعلية المؤسسات الحكومية» التابعة لحكومة الوفاق الوطني، وفق ما نشرته البعثة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد.

جاء تشديد وليامز خلال لقائها يوم أمس السبت، بنائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، في مدينة إسطنبول التركية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن لقاء وليامز ومعيتيق جرى خلاله «البحث بما هو منتظر من ملتقى الحوار السياسي الليبي والذي يبدأ جولاته المباشرة في 9 نوفمبر في تونس».

وأضافت البعثة أن الطرفين أكدا «على أهمية التقارب بين جميع الليبيين لرسم مسار انتخابي سليم مبني على قاعدة دستورية وفي أقصر إطار زمني ممكن، ينهي المراحل الانتقالية المتعاقبة وينقل ليبيا إلى مرحلة سياسية جديدة».‎

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ومن المقرر أن تستضيف العاصمة التونسية في التاسع من الشهر الجاري انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي سيحضره 75 شخصية من مختلف مناطق ليبيا تمثل كافة التوجهات السياسية والاجتماعية، بحسب ما أعلنته البعثة الأممية.

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