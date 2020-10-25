البعثة الأممية تعلن قائمة المشاركين في ملتقي الحوار السياسي الليبي بتونس

شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أسماء المشاركين في ملتقي الحوار السياسي المقرر عقده في تونس خلال الأيام المقبلة.

وضمت القائمة التي نشرتها البعثة الأممية اليوم، 75 أسما، من مختلف مدن ومناطق ليبيا، يمثلون كافة التوجهات السياسية والاجتماعية، للمشاركة في الملتقى الذي من المقرر أن تعقد فعالياته يوم 9 نوفمبر المقبل برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي ستبدأ في تنظيم سلسلة اجتماعات تمهيدية عبر الاتصال المرئي غدا الإثنين.

وجاءت قائمة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي كالتالي:

1. إبراهيم عبد العزيز صهد

2. أبوبكر عويدات عمر

3. أبو بكر عيسى عوض سعيد العبيدي

4. أبو بكر مصباح

5. أحمد الشركسي

6. إدريس يحي البرعصي

7. أكرم الجنين

8. إلهام عبدالله السعودي

9. أم العز الفارسي

10. آمال محمد بوقعيقيص

11. أنس سعيد إدريس

12. بالقاسم محمد النمر

13. بدر علي سليمان موسى

14. تاج الدين محمد الرازقي

15. جازية شعيتر

16. حسن صالح الزرقاء

17. حسين الأنصاري

18. حمد البنداق العبيدي

19. خالد علي الأسطى

20. خالد محمد غليو

21. خديجة عبدالعالي إبراهيم

22. ربيعة عبدالرحمن أبو راص

23. رمضان السنوسي بالحاج

24. زياد دغيم

25. زيدان معتوق الزادمة

26. سعيد صالح كلا

27. سلطانة مسعود المسماري

28. سلوى فوزي الدغيلي

29. سليمان عريبي الأعمى

30. السيدة كامل اليعقوبي

31. صالح محمد مسعود العبيدي

32. عائشة المهدي شلابي

33. عبدالجليل الشاوش

34. عبدالرحمن الشيباني السويحلي

35. عبدالرحمن موسى سليمان العبار

36. عبدالرزاق العرادي

37. عبدالسلام شوها

38. عبدالفتاح سعد حبلو

39. عبدالقادر حسن يحيي

40. عبدالقادر عمر احويلي

41. عبدالله الشيباني الشيباني

42. عبدالله عثمان عبدالله عبدالرحيم

43. عبدالمجيد مليقطة

44. عبدالمطلب إدريس ثابت حمد

45. عزة محمود الصيد

46. علي إبراهيم دبيبة

47. علي حسين أبو نجيب

48. علي عبدالعزيز عبدالسلام علي

49. علي كشير

50. عمر أبو ليفة

51. عمر غيث أبوكدر

52. فاطمة الزهراء أحمد محمد علي لنقي

53. فائق دنه

54. فتحي علي محمد أرحومة

55. فوزي رجب العقاب عبدالله

56. لميس عبدالمجيد بن سعد

57. ماجدة محمد الفلاح

58. مبروكة عبدالهادي القماطي

59. محمد أبو سنينة

60. محمد أبو عجيلة

61. محمد أدم لينو

62. محمد الرعيض

63. محمد العجيلي الحسناوي

64. محمد اللافي

65. محمد تكالة

66. محمد مصباح عقيلة البرغوثي

67. مسعود عمر العرفي

68. مصباح دومة أوحيدة

69. معاذ عبدالحميد المنفوخ

70. منصور ابريك الحصادي

71. موسى فرج

72. نزار كعون

73. هاجر محمد القائد

74. وافية سيف النصر

75. يوسف عبدالسلام الفرجاني