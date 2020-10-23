مصر تعلق على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

وزارة الخارجية المصرية, (الإنترنت)

رحبت مصر، على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، الذي توصل إليه المسؤولون الليبيون في المحادثات الجارية في جنيف اليوم.

وأوضح حافظ، في بيان لوزارة الخارجية اليوم، أن «النجاح الذي تحقق اليوم جاء استكمالا لأول اجتماع مباشر استضافته مصر في الغردقة نهاية سبتمبر الماضي».

نص اتفاق وقف إطلاق النار الدائم.. إخلاء خطوط التماس وتشكيل قوة عسكرية مشتركة

كما ثمّن اتفاق العسكريين الليبيين اليوم على الحفاظ على الهدوء في الخطوط الأمامية، وتجنب التصعيد، ودعا الدول المنخرطة في الشأن الليبي إلى الإسهام في الجهد الحالي، وضمان عدم التصعيد.

وعبر حافظ عن تطلع مصر إلى مواصلة الجهود ذات الصلة بالمسار السياسي ودعم جهود المبعوثة الأممية إلى ليبيا لتحقيق الهدف الرئيسي؛ وهو ضمان استقرار ليبيا والحفاظ على سيادتها وسلامة ووحدة أراضيها مع ضرورة خروج القوات الأجنبية من البلاد.