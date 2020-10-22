ألمانيا ترحب بـ«الانطلاقة الناجحة» لمحادثات اللجنة العسكرية في جنيف

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أكتوبر 2020, 01:52 مساء
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، (أرشيفية: رويترز)

رحبت وزارة الخارجية الألمانية بـ«الانطلاقة الناجحة» لمحادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» في جنيف.

وأشارت، في بيان اليوم الخميس، إلى النتائج الأولية التي ظهرت بعد يومين من المحادثات «التي من شأنها أن تؤدي إلى تخفيف العبء عن السكان الليبيين بشكل مباشر».

وأمس الأربعاء أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز توصل اللجنة إلى اتفاق في 6 نقاط، وهي «فتح الطرق والمعابر، واستئناف حركة الملاحة الجوية، ووضع حد لخطاب الكراهية، ومواصلة التهدئة، ودعم تبادل المحتجزين، وإعادة هيكلة حرس النفط».

تجديد الدعوة إلى التوصل لوقف إطلاق نار دائم
وأضافت الخارجية الألمانية أن هذه خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح، وتبين أنه إذا اجتمعت الجهات الليبية، بشكل مباشر من خلال جهود وساطة الأمم المتحدة، فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى حل سياسي داخلي حقيقي.

وجددت دعوتها جميع الأطراف الليبية إلى «استثمار المناخ البناء» لإحراز مزيد من التقدم نحو وقف إطلاق نار مستدام وشامل، متوقعة أن يدعم الشركاء الدوليون هذه العملية دون تحفظ.

وأكدت مواصلة الحكومة الألمانية بذل قصارى جهدها لدعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهو ما ينطبق على محادثات اللجنة العسكرية، وكذلك المحادثات التى ستعقد يوم 26 أكتوبربشأن الحوار السياسي الليبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول بلد في الاتحاد الأوروبي يتخطى عتبة المليون إصابة بـ«كوفيد-19»
دولى
ألمانيا تسمح لأجهزة الاستخبارات بالتنصّت على محادثات تطبيقات المراسلة المشفرة
دولى
بومبيو: نأمل بأن يوقع السودان اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل «سريعا»
دولى
الكرملين يعلق على إتلاف أميركا 45 جهاز تنفس صناعي أرسلتها روسيا
دولى
«مفقود» يبحث عن آلاف الضائعين في الحرب الأهلية اللبنانية (فيديو)
ثقافة وفن
برشلونة يعلن حزمة تجديدات لنجومه
رياضة عالمية
«فرانس برس»: الإمارات و«إسرائيل» تتفقان على إعفاء مواطنيهما من تأشيرات السفر
عربى
البعثة الأممية تعلن توصيات «مسار الشباب» ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي
ليبيا
الشريك ترامب أم ظلُّ أوباما؟.. الخليج يحبس أنفاسه قبل الانتخابات الأميركية
دولى
وزارة الدفاع التركية تعلن بدء دورة تدريبية لجنود من خفر السواحل الليبيين
ليبيا
السودان: البنك المركزي يحول 335 مليون دولار تعويضات لعائلات أميركية
دولى
شينكر: واشنطن تتطلع لنتائج إيجابية من الحوار الليبي بهدف تشكيل حكومة انتقالية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: «كورونا» يفرز مواد تخفف الألم