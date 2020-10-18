تجمع الوسط النيابي يقاطع جلسة «النواب» غدا ويطالب بتوحيد المجلس

جلسة لمجلس النواب في بنغازي، يوم 3 فبراير 2020. (أرشيفية: موقع المجلس على الإنترنت)

أعلن «تجمع الوسط النيابي» مقاطعته جلسة مجلس النواب المقرر عقدها غدا الإثنين في مدينة بنغازي، والتي دعت إليها رئاسة المجلس في وقت سابق اليوم الأحد، مستغربا ما اعتبره «الدعوة المفاجئة من قبل رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة اعتيادية».

ودعت رئاسة مجلس النواب في وقت سابق اليوم، أعضاء المجلس لحضور جلسة غدا الإثنين في مدينة بنغازي، من دون توضيح أجندة الأعمال، أو سبب الدعوة لها.

ولفت التجمع في بيان أصدره، مساء اليوم الأحد، إلى أن «هذه الدعوة تأتي بعد غياب طويل عن الانعقاد رغم حجم الاستحقاقات التي أمام المجلس»، و«بصفة جلسة عادية ودون جدول أعمال وكأنه كل ما يحدث بالبلاد وما حدث بالمجلس من انقسام غير كاف للحديث عن جلسة استثنائية تعيد للمجلس لحمته ووحدته وإرادته الجماعية الممثلة لكل البلاد».

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وقال تجمع الوسط النيابي «إن عدم اكتراث الرئاسة بإعادة المجلس للعمل بنصابه القانوني يجعلنا نشعر بأن الرئاسة راضية بهذا الجمود والانقسام الحاصل بالمجلس حتى تتفرد بإرادة المجلس وقراره»، مدللا على ذلك بقيام الرئاسة بتشكيل لجان واتخاذ قرارات باسم المجلس «دون أن تعقد جلسات أو يستشار النواب».

وأكد تجمع تيار الوسط النيابي الذي قدر عدد أعضائه بنحو 27 نائبا أنه «سبق أن قام بجهود كبيرة بهدف عقد جلسة لتوحيد المجلس لم تلق مع الأسف الدعم المطلوب من الرئاسة»، مجددا التأكيد على ما أعلنه سابقا من دعم «لكل الجهود السلمية» للحوار وتسوية الأزمة.

كما أكد التجمع أن أعضاءه «نواب ممثلون للشعب اختارهم في انتخابات حرة ونزيهة، وأنهم لم يخولوا أحد القيام باختصاصاتهم نيابة عنهم، وأنهم ليسوا موظفين لدى أحد ليستدعيهم وفق إرادته الشخصية».

وعلى ذلك أعلن تجمع تيار الوسط النيابي «مقاطعة الجلسة التي تم الإعلان عنها للأسباب التي ذكرت»، مطالبا رئاسة المجلس «بتوجيه جهودها لإعادة التئام مجلس النواب وتوحيده والدعوة لجلسة لهذا الغرض»، و«الامتناع عن إصدار قرارات باسم المجلس دون مشورته والعمل على وضع خارطة وطنية واضحة المعالم لاستكمال ما بعهدة المجلس من استحقاقات دستورية خصوصا فيما يتعلق بإنهاء المرحلة الانتقالية والاستفتاء على الدستور».

شعار تجمع الوسط النيابي. (صفحة التجمع على فيسبوك)