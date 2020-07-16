26 نائبا يعلنون تشكيل «تجمع الوسط النيابي»

إحدى جلسات مجلس النواب في بنغازي، 3 فبراير 2020. (موقع المجلس على الإنترنت)

أعلن 26 نائبا تكوين كتلة برلمانية تحت مسمى «تجمع الوسط النيابي» بهدف «تنسيق الجهود وتوحيدها لتقريب وجهات النظر، وحل النزاع والعبور بالبلاد من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار الدائمة والأمان».

ودعا التجمع أبناء الوطن إلى «تغليب صوت العقل، ووقف القتال لإفساح المجال أمام جهود حل الأزمة، وقطع الطريق أمام جميع التدخلات الخارجية السافرة في البلاد»، حسب بيان تأسيس الكتلة، المنشور على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، اليوم الخميس.

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وأشار البيان إلى أن التجمع سيشرع في ممارسة مهامه من خلال التواصل مع جميع الأطراف، مؤكدا أن «حل الأزمة لن يكون إلا عبر الحوار المباشر بين الليبيين، وفق الثوابت الوطنية، ومن خلال الوسطية في الطرح، والتنازل بين الإخوة والشركاء في الوطن».