26 نائبا يعلنون تشكيل «تجمع الوسط النيابي»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يوليو 2020, 02:10 مساء
إحدى جلسات مجلس النواب في بنغازي، 3 فبراير 2020. (موقع المجلس على الإنترنت)

أعلن 26 نائبا تكوين كتلة برلمانية تحت مسمى «تجمع الوسط النيابي» بهدف «تنسيق الجهود وتوحيدها لتقريب وجهات النظر، وحل النزاع والعبور بالبلاد من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار الدائمة والأمان».

ودعا التجمع أبناء الوطن إلى «تغليب صوت العقل، ووقف القتال لإفساح المجال أمام جهود حل الأزمة، وقطع الطريق أمام جميع التدخلات الخارجية السافرة في البلاد»، حسب بيان تأسيس الكتلة، المنشور على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، اليوم الخميس.

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وأشار البيان إلى أن التجمع سيشرع في ممارسة مهامه من خلال التواصل مع جميع الأطراف، مؤكدا أن «حل الأزمة لن يكون إلا عبر الحوار المباشر بين الليبيين، وفق الثوابت الوطنية، ومن خلال الوسطية في الطرح، والتنازل بين الإخوة والشركاء في الوطن».

وأعضاء التكتل هم:
أسماء الخوجة
فوزي النويري
محمد الرحبي
صالح فحيمة
مولود الأسود
يوسف الفرجاني
علي الصول
محمد الواعر
ابتسام الرباعي
محمد بن خليل
حليمة العايب
جاب الله الشيباني
محمد الفيرس
احفيظ شنينة
عبدالنبي عبدالمولى
سعد المريمي
عدنان الشعاب
ناصر النعاس
إسماعيل الشريف
رائد أبوبكر
محمد امدور
حسن الزرقا
محمد الحضيري
سالم قنيدي
مصطفى عبدالعالي
عز الدين أبورواوي

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