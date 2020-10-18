مجلس النواب يدعو جميع الأعضاء إلى عقد جلسة في بنغازي.. الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أكتوبر 2020, 01:17 مساء
إحدى جلسات مجلس النواب. (أرشيفية: الإنترنت)

دعت رئاسة مجلس النواب أعضاءه لحضور جلسة غدا الإثنين في مدينة بنغازي، من دون توضيح أجندة الأعمال، أو سبب الدعوة لها.

يذكر أن وفد من المجلس شارك مع وفد من المجلس الأعلى للدولة في اجتماعات لحل الأزمة الليبية خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ آخرها الأسبوع الماضي في القاهرة، إذ التقى وفدا المجلس بين أيام 11 و13 أكتوبر.

وركزت الاجتماعات على ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي شامل لحل الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في مدى زمني قصير، فضلا عن استعادة المؤسسات سيادتها، وهو الأمر الذي رحب به المجتمع الدولي، مع رعاية الأمم المتحدة الحوار.

ومن المقرر أن تستأنف المحادثات العسكرية الخاصة بليبيا والتي تيسرها الأمم المتحدة في جنيف غدا الإثنين؛ فيما تشهد تونس في نوفمبر المقبل الجولة القادمة من الحوار الذي ترعاه البعثة الأممية لدى ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول حالة وفاة لمريض بعد إصابته مرتين بـ«كوفيد-19»
دولى
صندوق النقد: لقاح «كورونا» سيدعم الدخل العالمي بنحو 9 تريليونات دولار
اقتصاد
نجوم رحلت عن سماء الفن المصري في عام «الجائحة»
ثقافة وفن
فوز ساحق لجاسيندا أردرن في نيوزيلندا
دولى
في اليوم العالمي للقضاء على الفقر: 736 مليون شخص يعيشون بأقل من 1.9 دولار يوميا
اقتصاد
تلاميذ ليبيا غير قادرين على العودة إلى مدارسهم.. وبلديات تعود إلى «الإغلاق» في ...
ليبيا
تونس بوابة جديدة لاجتماعات الفرقاء الليبيين.. وتفاؤل بمستقبل المفاوضات
ليبيا
بريطانيا تفرض عقوبات على رجل أعمال روسي متهم بدعم «مرتزقة في ليبيا»
ليبيا
تفعيل مذكرة تفاهم تسمح للمقاولين الأتراك باستكمال مشاريعهم في ليبيا
ليبيا
منتخب الشباب تحت 20 سنة يفوز على «رديف بنغازي» بهدف نظيف وديا
رياضة محلية
عودة إنتاج النفط من حقل الشرارة تربك خطط «أوبك+»
ليبيا
250 ألف طفل في خطر.. «الصحة العالمية» تحذر من نفاد 4 لقاحات «ضرورية» في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

انتشار المعلومات المضللة عن لقاح الإنفلونزا عبر الإنترنت يهدد جهود مكافحة «كوفيد-19»