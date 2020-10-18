مجلس النواب يدعو جميع الأعضاء إلى عقد جلسة في بنغازي.. الإثنين

إحدى جلسات مجلس النواب. (أرشيفية: الإنترنت)

دعت رئاسة مجلس النواب أعضاءه لحضور جلسة غدا الإثنين في مدينة بنغازي، من دون توضيح أجندة الأعمال، أو سبب الدعوة لها.

يذكر أن وفد من المجلس شارك مع وفد من المجلس الأعلى للدولة في اجتماعات لحل الأزمة الليبية خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ آخرها الأسبوع الماضي في القاهرة، إذ التقى وفدا المجلس بين أيام 11 و13 أكتوبر.

وركزت الاجتماعات على ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي شامل لحل الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في مدى زمني قصير، فضلا عن استعادة المؤسسات سيادتها، وهو الأمر الذي رحب به المجتمع الدولي، مع رعاية الأمم المتحدة الحوار.

ومن المقرر أن تستأنف المحادثات العسكرية الخاصة بليبيا والتي تيسرها الأمم المتحدة في جنيف غدا الإثنين؛ فيما تشهد تونس في نوفمبر المقبل الجولة القادمة من الحوار الذي ترعاه البعثة الأممية لدى ليبيا.