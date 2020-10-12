الهند تكشف عن تدخل «شيوخ قبائل» لإطلاق 7 رهائن خطفوا في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أكتوبر 2020, 05:42 مساء
الهنود الذين أطلقوا بمقر الشركة التي يعملون فيها عقب عودتهم. (شركة الشعلة المضيئة)

وصل الهنود السبعة الذين خطفوا في منطقة الشويرف يوم 14 سبتمبر الماضي إلى البريقة بعد تعاون شيوخ قبائل ليبيين في تأمين إطلاقهم، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الهندية اليوم الاثنين.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الهندية إطلاق الرهائن السبعة الذين خطفوا في الشويرف غرب ليبيا يوم 14 سبتمبر، مضيفة أنهم «بصحة جيدة ويقيمون حاليًا في مقر الشركة التي يشتغلون بها في البريقة في انتظار استكمال الإجراءات اللازمة لتمكينهم من العودة إلى الهند».

وتوجهت السلطات الهندية بالشكر إلى «السلطات الليبية وزعماء القبائل» في المنطقة على «تعاونهم الثابت في تأمين الإفراج عن مواطنيها».

واعترفت السلطات الهندية بصعوبة المفاوضات «نظرًا لوجود حكومتين متوازيتين لولا مساعدة القبائل المحلية لتأمين الإفراج عنهم».

ويعمل الهنود السبعة في شركة الشعلة المضيئة البريقة وخطفوا وهم في طريقهم إلى مطار طرابلس للحاق برحلة متجهة إلى الهند.

- الخارجية الهندية تؤكد خطف 7 من رعاياها في ليبيا
- «داخلية الموقتة»: إطلاق الهنود المخطوفين في الشويرف

بدورها أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، في بيان صادر عنها، أن مدير أمن الهلال النفطي، العقيد إيهاب بوخريص الكزة استقبل الرهائن المحررين بعد خطفهم من قبل «عصابة إجرامية» في منطقة الشويرف.

وأصدرت الهند في سبتمبر 2015 نصيحة لمواطنيها دعتهم من خلالها بتجنب السفر إلى ليبيا في ضوء الوضع الأمني هناك. ولاحقًا، في مايو 2016، فرضت الحكومة حظرًا كاملًا على السفر بغض النظر عن الغرض نظرًا لتدهور الوضع ولا يزال حظر السفر ساري المفعول إلى الآن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيديو دعائي لحملة ترامب الانتخابية يثير استياء فاوتشي
دولى
المؤتمر الشبابي في «تويوه» يطالب بإشراك الشباب والمرأة في الحوار السياسي ويطرح ...
ليبيا
تفاصيل هجوم استهدف مركزاً للشرطة جنوب باريس بـ«مفرقعات هاون» (فيديو)
دولى
البعثة الأممية تستأنف الحوار الليبي وتحدد محطاته ومعايير اختيار المشاركين
ليبيا
المنتخب الوطني يخسر مباراته الودية أمام جزر القمر
رياضة محلية
نادال يتفوق على ديوكوفيتش ويتوج بـ«رولان جاروس»
رياضة عالمية
بومبيو يتعهد بنشر رسائل هيلاري كلينتون قبل الانتخابات الأميركية تحت ضغط من ترامب
دولى
ماذا قال ترامب في أول ظهور له بعد تلقيه العلاج من «كورونا»؟
دولى
البعثة الأممية تعلن استئناف المحادثات الليبية – الليبية الشاملة
ليبيا
كوريا الشمالية تفاجئ العالم بصاروخ بالستي ضخم عابر للقارات خلال عرض عسكري ...
دولى
«الأهلي بنغازي» يتعاقد مع طاقم صربي
رياضة محلية
اليمين المتطرف المسلح.. التهديد الإرهابي الأول لأميركا في عهد ترامب
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأنف تكشف الإصابة المحتملة بـ«كوفيد-19»