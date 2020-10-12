«داخلية الموقتة»: إطلاق الهنود المخطوفين في الشويرف

الهنود المطلق سراحهم مع ممثلة عن السفارة الهندية في البريقة، 11 أكتوبر 2020، (داخلية الموقتة)

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الموقتة إطلاق الرهائن الهنود الذين خطفتهم عصابة إجرامية في منطقة الشويرف، مشيرة إلى وصولهم لمديرية أمن الهلال النفطي في البريقة، مساء أمس الأحد، بعد أن أثمرت جهود التفاوض مع خاطفيهم عن إطلاقهم.

وأشارت إلى أن الرهائن هم سبعة مهندسين وفنيين تابعين لشركة «الشعلة المضيئة للمقاولات وخدمات الحقول النفطية»، خُطفوا في 14 سبتمبر الماضي خلال مرورهم بتلك المنطقة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكان في استقبالهم لدى وصولهم إلى البريقة مسؤولة من السفارة الهندية في ليبيا، بالإضافة إلى عدد من قيادات مديرية أمن الهلال النفطي.