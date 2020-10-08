السفير الأميركي يزور تركيا لإجراء مشاورات لدعم وقف التصعيد والحوار الليبي

السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند. (السفارة الأميركية في ليبيا)

وصل سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إلى أنقرة من أجل إجراء مشاورات مع المسؤولين الأتراك حول ليبيا تستهدف دعم وقف التصعيد والحوار السياسي الليبي، بحسب ما أعلنت السفارة الأميركية في ليبيا عبر حسابها على موقع «تويتر».

ونشرت السفارة تغريدة على لسان نورلاند قال فيها «أواصل اليوم رحلتي إلى أنقرة لإجراء مشاورات مع تركيا حول أفضل السبل لدعم وقف التصعيد والحوار السياسي الليبي بطريقة بناءة تعيد السيادة الكاملة إلى ليبيا».

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وسبق أن أجرى نورلاند مشاورات حول ليبيا في القاهرة مطلع الأسبوع الجاري مع مسؤولين مصريين، بعدما أجرى محادثات في باريس مع المسؤولين الفرنسيين وصفها بالمثمرة.

كما التقى نورلاند في القاهرة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وقال إنه يشجع جميع الليبيين الداعمين الحوار السياسي.