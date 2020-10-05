نورلاند يلتقي عقيلة صالح بالقاهرة ويشيد بالليبيين الداعمين الحوار السياسي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أكتوبر 2020, 06:31 مساء
عقيلة صالح مع السفير ريتشارد نورلاند بالقاهرة. الاثنين 5 أكتوبر 2020. (السفارة الأميركية في ليبيا)

التقى سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا, ريتشارد نورلاند، اليوم الإثنين، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في القاهرة، مشيدا بجميع الليبيين الداعمين الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة.

وقال نورلاند في تغريدة نشرها الحساب الرسمي للسفارة الأميركية على «تويتر»: «في اجتماعي اليوم مع رئيس مجلس النواب صالح، أشدت بجميع الشخصيات الليبية الراغبة في دعم الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة».

ووصل نورلاند، إلى القاهرة لإجراء مشاورات حول ليبيا، مقدما الشكر لمصر على استضافتها محادثات الغردقة حول الأمن في ليبيا، التي ضمت ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.

وتأتي زيارة نورلاند القاهرة للقاء مسؤولين مصريين لتبادل الآراء حول أفضل السبل لدعم منتدى الحوار السياسي الليبي القادم، ضمن جولته الدبلوماسية التي بدأت الجمعة من العاصمة الفرنسية باريس.

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وأجرى السفير الأميركي في باريس محادثات وصفتها السفارة الأميركية بأنها «مثمرة» مع الإليزيه «الرئاسة الفرنسية» والكي دورسيه «الخارجية الفرنسية»، منوهة بأن الزيارة «ستتبعها مشاورات في عواصم أخرى».

وشكر نورلاند مصر لاستضافتها محادثات الغردقة الناجحة حول الأمن في ليبيا، والتي ضمت عسكريين وأمنيين ممثلين عن حكومة الوفاق والقيادة العامة.

وقبل أيام، وعد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، باستخدام جميع الأدوات المتاحة في الترسانة الدبلوماسية للولايات المتحدة لتهيئة الظروف لاستقرار ليبيا، ودعم عملية سياسية تقود إلى حل للأزمة.

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