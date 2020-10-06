أضرموا النار فيه.. ضبط المتهمين بقتل عامل أفريقي في تاجوراء

أحد المتهمون الثلاثة بقتل عامل أفريقي في تاجوراء، 6 أكتوبر 2020. (داخلية الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بقتل عامل عبر صب البنزين عليه وإضرام النار فيه.



وأبلغ صاحب مصنع يقع بمنطقة تاجوراء مركز شرطة وادي الربيع عن قتل ثلاثة أشخاص اقتحموا مصنعه، عاملا يعمل لديه، موضحًا أنهم صبوا البنزين على العامل وأضرموا النار فيه، وذلك بعد فرار عدد من العمال الأفارقة وبقائه وحيدا، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة الداخلية بموقع «فيسبوك».

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ولاحظ أعضاء مكتب البحث الجنائي تردد ثلاثة أشخاص على إحدى المصحات لتلقي العلاج بعد تعرضهم لحروق، وبعد جمع المعلومات، ضُبط المدعو «ح.ع.م» ليبي الجنسية مواليد 1981 مقيم بمنطقة تاجوراء، والمدعو «م.ف.د» ليبي الجنسية مواليد 1986 مقيم بمنطقة تاجوراء، والمدعو «ع.ع.أ» ليبي الجنسية مواليد 1985 مقيم بمنطقة تاجوراء.



وتعرف شاهدان أفريقيان كانا يقيمان مع المجني عليه، على الجناة المذكورين. وبعد الاستماع للشهود والتحقيقات اعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة، لتتم إحالتهم إلى مركز شرطة وادي الربيع للاختصاص المكاني للواقعة، الذي بدوره أحالهم إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

أحد المتهمون الثلاثة بقتل عامل أفريقي في تاجوراء، 6 أكتوبر 2020. (داخلية الوفاق)

أحد المتهمون الثلاثة بقتل عامل أفريقي في تاجوراء، 6 أكتوبر 2020. (داخلية الوفاق)