«أمن تاجوراء» تضبط متهمين بارتكاب جريمة قتل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أكتوبر 2020, 10:27 صباحا
المتهمان بارتكاب جريمة القتل. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق ضبط شخصين متهمين بارتكاب جريمة قتل في تاجوراء. 

وأشارت الوزارة إلى أن أعضاء مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن تاجوراء تمكنوا من ضبط متهمين في واقعة قتل المواطن «ح. ن.ع»، وهما المدعو «م.أ.م» مواليد 1997، والمدعو «م.ع.م» مواليد 1994 والمقيمان بمنطقة جنزور، حسب الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ونوهت بـ«تسليم المطلوبين إلى قسم البحث الجنائي جنزور، بالإضافة إلى السيارة الخاصة بهما، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الواقعة».

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