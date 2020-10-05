«دفاع الوفاق» تكلف الشرطة القضائية تسليم واستلام مقر «العدل» من «الضمان»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أكتوبر 2020, 09:28 صباحا
وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق «تكليف جهاز الشرطة القضائية إتمام إجراءات التسليم والاستلام لمقر وزارة العدل بمنطقة تاجوراء، الذي كان مستغلًا من قبل كتيبة الضمان المساندة سابقًا»

وأوضحت الوزارة، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في وقت مبكر فجر الإثنين، أن القرار «سعيًا من وزارة الدفاع وحرصًا من وزيرها المفوض الدكتور صلاح الدين النمروش بإخلاء المواقع العامة من أي مظاهر مسلحة».

اقرأ أيضًا: العثور على عدد من الموقوفين بسجن «الضمان» في تاجوراء

وأعلنت كتيبة «الضمان» في تاجوراء، يوم 27 سبتمبر، أن آمرها علي إدريدر، سلم نفسه لقوة «إنفاذ القانون» التابعة لوزارة الداخلية، امتثالًا لتعليمات لنمروش الذي أصدر أمرًا بحلها وكتيبة «أسود تاجوراء».

وجاء قرار حل كتيبة «الضمان» وكتيبة «أسود تاجوراء» على خلفية اشتباكات استُخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة، يوم 24 سبتمبر الماضي، بين الكتيبتين. وأصدر المفوض بوزارة الدفاع في حكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش، أمرًا بحل «الكتيبتين المتنازعتين» وإحالة قادتهما إلى المدعي العسكري العام للتحقيق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو.. أستون فيلا يفضح ليفربول بسباعية تاريخية في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
عضوات بالكونغرس ينتقدن «تويتر» لعدم معاملتهن بالمثل بشأن سياسة حظر تغريدات «موت ...
دولى
أطباء: ترامب يواصل التحسن وقد يعود للبيت الأبيض الإثنين
عربى
عودة المعتمرين إلى مكة بعد انقطاع سبعة أشهر جراء «كوفيد-19» (فيديو)
عربى
«مالية الموقتة» تعلن إجراءات صرف منحة الزوجة والأولاد
ليبيا
«اختبار حقيقي».. ترامب يوجه رسالة للأميركيين من عزل «كورونا»
دولى
مجلس الأمن يمدد الإذن بتفتيش السفن «المشبوهة» قبالة السواحل الليبية
ليبيا
المندوب الروسي: هذا سبب اعتراضنا على نشر تقرير مراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
حديث مثير لفينغر: رفضت برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد
رياضة عالمية
«سي إن إن»: استعدادات بالبيت الأبيض لنقل ترامب إلى مستشفى «والتر ريد»
دولى
«حملوا روسيا مسؤولية وفاتي».. مصرع صحفية أضرمت النار في نفسها
دولى
بعد إصابته بـ«كورونا».. 3 عوامل تجعل ترامب في خطر
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف تحمي نفسك من «كورونا» في الخريف؟