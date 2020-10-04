العثور على عدد من الموقوفين بسجن «الضمان» في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أكتوبر 2020, 09:32 مساء
عدد من الموقوفين عثر عليهم بسجن الضمان في تاجوراء. (الإدارة العامة للعمليات الأمنية)

أعلنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني العثور على عدد من الموقوفين بسجن الضمان في تاجوراء شرق طرابلس، وذلك بعد استلام إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس السجن من كتيبة الضمان التي أعلن حلها الأيام الماضية.

وقالت الإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إنها كلفت من قبل المفوض بوزارة الداخلية، فتحي باشاغا بتأمين سجن الضمان، الذي كان مقرا لإحدى الكتائب المسلحة في تاجوراء وأعلن حلها قبل أيام.

وأوضحت أنها أسندت عملية التأمين لإدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس التابع للإدارة بالمهمة صباح اليوم، مضيفة أنه «ومن خلال تأمين مقر المؤسسة (السجن) عثر على عدد من الموقوفين داخلها، والذين تم ضبطهم بطرق تعسفية ودون إجراءات قانونية».

- المدعي العسكري يطالب «داخلية الوفاق» بتسليم آمر كتيبة الضمان بتاجوراء
- النمروش يأمر بحل «الكتيبتين المتنازعتين» في تاجوراء والتحقيق مع قادتهما
- آمر كتيبة الضمان يسلم نفسه لقوة إنفاذ القانون بـ«داخلية الوفاق»

وأكدت الإدارة العامة للعمليات الأمنية «حصر السجناء بحضور رئيس جهاز الشرطة القضائية بوزارة العدل، ورئيس التفتيش على السجون بمكتب النائب العام»، واتخاذ «الإجراءات القانونية وفتح محاضر للسجناء عن طريق رئيس تفتيش السجون بمكتب النائب العام، والتحفظ عليهم، وكذلك المحافظة على الممتلكات الموجودة بالمقر».

وأعلنت كتيبة «الضمان» في تاجوراء، يوم 27 سبتمبر، أن آمرها علي إدريدر، سلم نفسه لقوة «إنفاذ القانون» التابعة لوزارة الداخلية، امتثالًا لتعليمات وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح النمروش الذي أصدر أمرا بحلها وكتيبة أسود تاجوراء.

وجاء قرار حل كتيبة الضمان وكتيبة أسود تاجوراء على خلفية اشتباكات استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة، يوم 24 سبتمبر الماضي، بين الكتيبتين.

وأصدر المفوض بوزارة الدفاع في حكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش، أمرا بحل «الكتيبتين المتنازعتين» وإحالة قادتهما إلى المدعي العسكري العام للتحقيق.

سيارت تابعة لإدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بسجن الضمان في تاجوراء. (الإدارة العامة للعمليات الأمنية)
باحة سجن الضمان في تاجوراء. (الإدارة العامة للعمليات الأمنية)
بوابة سجن الضمان في تاجوراء. (الإدارة العامة للعمليات الأمنية)
سيارت تابعة لإدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بسجن الضمان في تاجوراء. (الإدارة العامة للعمليات الأمنية)
سيارت تابعة لإدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بسجن الضمان في تاجوراء. (الإدارة العامة للعمليات الأمنية)
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