تصدير 30 ألف طن نافتا من ميناء البريقة إلى مالطا

ناقلة في ميناء البريقة. (أرشيفية: الإنترنت)

رست على رصيف ميناء البريقة ناقلة تحمل علم ليبيريا قادمة من جبل طارق، لشحن نحو30 ألف طن متر مكعب من وقود الديزل (النافتا) وتصديرها إلى دولة مالطا

قال مصدر بالميناء لـ«بوابة الوسط» اليوم السبت، إن الناقلة النفطية مسجلة في ميناء مونروفيا باسم شركة «ديديمون مارين المحدودة»، وهي بقيادة الربان إينوس إيوانوكونستانت، يوناني الجنسية، وسيتم شحنها 30 ألف طن متر مكعب من وقود النافتا وتصدير الكمية إلى دولة مالطا.

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وأضاف المصدر، أن الحمولة الصافية للسفينة 9118 طنًّا، والحمولة الكلية 25124 طنًّا، والساكنة 37432 طنًّا، وطول السفينة 37 مترًا، والعرض 31 مترًا، مشيرًا إلى أنه سيتم ترحيل الناقلة النفطية فور شحن الكمية المطلوبة والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.