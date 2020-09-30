ميناء البريقة يستقبل أول ناقلة نفط منذ رفع «القوة القاهرة»

السفينة «Valle di siviglia» في ميناء البريقة، 25 أغسطس 2020، (سرت للنفط)

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» رسو ناقلة النفط «كاب غونيا» في رصيف ميناء شركة البريقة لتسويق النفط بمدينة طبرق.

وتعد هذه أول ناقلة تدخل الميناء منذ أن رفع المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة عنه، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن الناقلة ستشحن 21 ألف طن من «النافتا» الخفيفة، أحد منتجات مصفاة طبرق التابعة لـ«أجوكو»، وبهذه الشحنة ستتاح لمصفاة طبرق العودة للإنتاج بكامل طاقتها وهي 20 ألف برميل يوميا.

استئناف إنتاج النفط

وفي 19 سبتمبر الجاري، رفعت المؤسسة الوطنية للنفط حالة «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية «الآمنة»، مشددة على أهمية التمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية في أي ترتيبات تتعلق برفع حالة «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية.

جاء ذلك بعد يوم من إعلان القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر استئناف إنتاج وتصدير النفط «شريطة عدم استخدامه في تمويل الإرهاب، مع (وضع) التدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعًا عادلًا لعائداته المالية».

وفي الوقت نفسه أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، التوصل إلى اتفاق لاستئناف إنتاج وتصدير النفط، «لتخفيف معاناة المواطنين».

وأفصح عن مبادئ الاتفاق، ومنها «تشكيل لجنة فنية مشتركة من الأطراف، تشرف على إيرادات النفط وضمان التوزيع العادل للموارد، وفق الأسس المبينة أدناه، وتتولى اللجنة التحكم في تنفيذ بنود الاتفاق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، على أن يقيم عملها نهاية السنة الحالية، وتحدد خطة عمل للعام المقبل».