المشير حفتر يسمح باستئناف حركة الطيران الداخلي للشركات النفطية
القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 سبتمبر 2020, 10:25 مساء
القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر. (الإنترنت)
قال مدير مكتب الإعلام بجهاز حرس المنشآت النفطية التابعة للقيادة العامة، إبراهيم الفايدي، إن المشير خليفة حفتر أصدر تعليماته للجهاز «بالسماح باستئناف حركة الطيران الداخلي للشركات النفطية فقط لنقل الموظفين والمستخدمين من الموانئ والحقول».
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