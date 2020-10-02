شركة الكهرباء: مد كوابل ضغط عالٍ في عين زارة

مد خط ضغط عالٍ في منطقة عين زارة، 1 أكتوبر 2020. (شركة الكهرباء)

واصلت الفرق الفنية التابعة للشركة العامة للكهرباء أعمال صيانة مكونات الشبكة الكهربائية جنوب العاصمة طرابلس، حيث قامت بإجراء أعمال الصيانة داخل محطة جامع طيبة جهد 11 ك.ف في منطقة عين زارة شملت مد كوابل ضغط عالٍ.

وركبت الفرق «سنجل وخلية ضغط منخفض»، كما تعمل على تركيب محول، بينما تستمر فرق الصيانة التابعة لدائرة توزيع عين زارة في صيانة مكونات الشبكة التي تعرضت لأضرار جسيمة رغم قلة الإمكانات ونقص المواد، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

ويوم الأربعاء الماضي، قامت فرق الشركة بتركيب أجزاء من البرجين 8 و3 في منطقة مشروع الهضبة، كما مدت أسلاكا جديدة على خطوط المنطقة بجهد «220 ك ف»، إضافة إلى استمرار تجميع الجزء الأول للبرج رقم 9 ومسح التراب بجواره، إضافة إلى شحن محطة الهضبة.

وسبق أن حذرت شركة الكهرباء من إجبار الأهالي عمال محطات التوليد على توصيل الأحمال، وإلغاء منظومة حماية الشبكة من الانخفاض في التردد نتيجة لزيادة الأحمال الكهربائية، مما تسبب في حدوث حالة إظلام تام في المنطقة الوسطى.