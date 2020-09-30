تواصل أعمال صيانة الشبكة الكهربائية جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 سبتمبر 2020, 01:44 مساء
جانب من أعمال صيانة أبراج الكهرباء جنوب طرابلس، 30 سبتمبر 2020، (شركة الكهرباء)

واصلت الفرق الفنية التابعة للشركة العامة للكهرباء أعمال صيانة الخطوط الكهربائية ذات الضغط العالي جنوب العاصمة طرابلس.

وركبت إحدى الفرق أجزاء من البرجين 8 و3، كما مدت أسلاكا جديدة على خطوط جنوب منطقة مشروع الهضبة جهد «220 ك ف»، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى استمرار تجميع الجزء الأول للبرج رقم 9 ومسح التراب بجواره، إضافة إلى شحن محطة الهضبة.

وتمت الأعمال بجهود فرقة الخطوط التابعة لإدارة صيانة خطوط الجهد الفائق الغربية بالتعاون مع قسم الدوريات والتفتيش بالإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية، الذين أمنوا الطريق العام داخل مشروع الهضبة؛ حتى يتمكن الفنيون من تمرير الأسلاك فوقه، وكذلك حماية المواطنين ومستخدمي الطريق العام.

والأحد الماضي، حذرت شركة الكهرباء من إجبار الأهالي عمال محطات التوليد على توصيل الأحمال، وإلغاء منظومة حماية الشبكة من الانخفاض في التردد نتيجة لزيادة الأحمال الكهربائية، مما تسبب في حدوث حالة إظلام تام في المنطقة الوسطى.

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