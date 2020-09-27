شركة الكهرباء تحذر من إجبار عمال المحطات على توصيل الأحمال

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 سبتمبر 2020, 02:11 مساء
محطة كهرباء السرير. (أرشيفية: الإنترنت)

حذرت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، من إجبار عمال محطات التوليد على تشغيل الكهرباء، إذ يقدم عدد من الأهالي على هذه الخطوة لإعادة التيار الكهربائي إلى منازلهم.

وقالت الشركة في بيان إن كثرة التعديات على المحطات ومشغليها بإجبارهم على توصيل الأحمال، وإلغاء منظومة حماية الشبكة من الانخفاض في التردد نتيجة لزيادة الأحمال الكهربائية تسبب في حدوث حالة إظلام تام في المنطقة الوسطى.

ونبهت الشركة إلى أن هذه الحالات لها مردود سيئ جدًّا على وحدات التوليد بالمطات الكهربائية وتؤدي إلى خروجها عن العمل بشكل موقت أو دائم. كما طالبت جميع المواطنين بعدم التدخل في عمل مشغلي محطات التوليد والسماح لهم بأداء عملهم، حفاظًا على الشبكة العامة، واستمرارية تزويد الجميع بالتيار بشكل منتظم وآمن.

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