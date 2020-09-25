«الرقابة على الأغذية» ينذر بإغلاق مخبزين في طرابلس المركز

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 سبتمبر 2020, 08:51 مساء
جولة لمفتشي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية على مخابز بلدية طرابلس المركز، 25 سبتمبر 2020. (صفحة المركز على فيسبوك)

أنذر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الجمعة، مخبزين بالإغلاق يقع مقرهما في نطاق بلدية طرابلس بمنطقة الجبس؛ لعدم تقيدهما بالاشتراطات الصحية، وذلك في إطار جولة لمفتشيه على بعض المخابز بالمنطقة.

ولاحظ مفتشو المركز خلال جولتهم بمخبز «الجبس» عدم ارتداء العاملين الزي الرسمي، وعدم وجود غربال كهربائي، إضافة إلى رداءة طرق التخلص من القمامة، وافتقار المخبز نهائيًا لبرنامج مكافحة الآفات، وعدم وجود برنامج الأمن والسلامة، ليقرر الحرس البلدي إنذار المخبز بالقفل، حسب بيان للمركز.

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وأشار البيان المنشور على صفحة المركز بموقع «فيسبوك» إلى أن المفتشين سجلوا عدة مخالفات خلال جولتهم بمخبز «الخيزات»، ومنها عدم وجود شهادات صحية للعاملين وعدم ارتدائهم الزي الرسمي، إضافة إلى رداءة النظافة العامة، وسوء التهوية داخل المخبز.

ولاحظ مفتشو المركز أيضا عدم وجود غربال كهربائي بالمخبز، وسوء طرق التخلص من القمامة، وافتقار المخبز نهائيا لبرنامجي مكافحة الآفات والأمن والسلامة، ليقرر الحرس البلدي فرع طرابلس إنذار المخبز بالقفل إذا لم يتجاوب مع هذه الملاحظات، وبقي الوضع على نفس الحال.

جولة لمفتشي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية على مخابز بلدية طرابلس المركز، 25 سبتمبر 2020. (صفحة المركز على فيسبوك)
جولة لمفتشي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية على مخابز بلدية طرابلس المركز، 25 سبتمبر 2020. (صفحة المركز على فيسبوك)
جولة لمفتشي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية على مخابز بلدية طرابلس المركز، 25 سبتمبر 2020. (صفحة المركز على فيسبوك)
جولة لمفتشي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية على مخابز بلدية طرابلس المركز، 25 سبتمبر 2020. (صفحة المركز على فيسبوك)
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