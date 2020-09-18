«المركزي» ينفي صلته بـ«تفاهمات» حول توزيع عائدات النفط

مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

نفى المصرف المركزي في طرابلس صلته «بأي تفاهمات» حول توزيع عائدات النفط الليبي.



ورفض الزج به ومحافظه في هذا الشأن، مجددا تأكيده أنه «مؤسسة سيادية مهنية محايدة تعمل بمسؤولية وفق الضوابط القانونية، وتنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية وتلتزم الشفافية والإفصاح»، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.



وأشار المصرف إلى ضرورة «إعادة إنتاج وتصدير النفط فورا»، محذرا من «التداعيات السلبية المتفاقمة، الناتجة عن عملية الإقفال».



استئناف تصدير النفط

وأعلن القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، استئناف إنتاج وتصدير النفط «شرط عدم استخدامه في تمويل الإرهاب»، في كلمته في خطاب متلفز، اليوم الجمعة.

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