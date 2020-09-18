حفتر يعلن استئناف تصدير النفط «شرط عدم استخدامه لتمويل الإرهاب»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 سبتمبر 2020, 01:17 مساء
حفتر خلال كلمة متلفزة، 18 سبتمبر 2020، (الإنترنت)

أعلن القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، استئناف إنتاج وتصدير النفط «شرط عدم استخدامه في تمويل الإرهاب».

وكشف حفتر أنه «تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لعائداته المالية، وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب، كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير، حريصين على أن يؤدي ذلك إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين»، حسب كلمته في خطاب متلفز، اليوم الجمعة.

وأمس الخميس، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط عدم إمكانية رفع القوة القاهرة «في الظروف الراهنة».

‏‎وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله إن ما يحدث من «فوضى ومفاوضات بطريقة غير نظامية لا يمكن معها رفع القوة القاهرة».

وتابع: «لدينا أكثر من خمسين خزانا مملوءة بمئات الآلاف من الأطنان من المواد الهيدروكربونية شديدة الاشتعال والانفجار، ولدينا مرتزقة أجانب داخل هذه المنشآت، ولا يمكن رفع القوة القاهرة في ظل وجود هؤلاء المرتزقة الأجانب».

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