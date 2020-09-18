القيادة العامة تعلن تفاصيل التوصل إلى اتفاق تصدير النفط

الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت القيادة العامة عن تفاصيل التوصل إلى اتفاق بشأن إنتاج وتصدير النفط اليوم الجمعة.



وقالت إن «الحوار الليبي - الليبي الداخلي بدأ بمشاركة وتفاعل إيجابي من (النائب بالمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق) أحمد معيتيق»، حسب بيان الناطق باسم القيادة العامة للجيش، أحمد المسماري، على صفحته في موقع «فيسبوك».

كما نشر المسماري نسخة ضوئية من بيان «المبادئ الخاصة بالاتفاق»، التي نشرها معيتيق صباح اليوم عبر صفحته على «فيسبوك».

واتفق المتحاورون على «توزيع عادل لعائدات النفط، بشكل يخدم جميع الليبيين المقيمين في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية على حد سواء، كما تم تشكيل لجنة مشتركة مهمتها حل جميع الخلافات والمسائل العالقة بين جميع الأطراف»، وفق البيان.

مشاركة شيوخ القبائل ونواب في الحوار

وأشار البيان إلى مشاركة شيوخ القبائل الليبية وأعضاء من مجلس النواب الليبي في الحوار، حيث انتهى إلى إعداد صيغة اتفاق «حاز على موافقة جميع الأطراف، وقد تم التوقيع على هذا الاتفاق وتم طرحه للتصديق». ولم يشر البيان إلى هوية المشاركين.

اقرأ أيضا: حفتر يعلن استئناف تصدير النفط «شرط عدم استخدامه لتمويل الإرهاب»

ولفت البيان إلى أنه كان مقررا إجراء أول لقاء عمل للجنة برئاسة معيتيق والقيادة العامة العامة، اليوم الجمعة، في مدينة سرت، حيث تجري المفاوضات «لكن (..) في طرابلس بقيادة (رئيس المجلس الأعلى للدولة) خالد المشري، ضغطت على معيتيق في محاولاتها المتكررة في خرق عمل اللجنة، وأجبرته على إلغاء زيارته».

وقالت القيادة العامة إنها «رغم الخروقات، ما زالت منفتحة على الحوار الليبي الليبي الداخلي، وجاهزة للعمل على أساس الاتفاقية التي تم إبرامها والتوافق عليها، ومدينة سرت جاهزة لاستقبال أعضاء الحوار، وترحب بكل الجهود التي من خلالها سيتم الحفاظ على وحدة ليبيا».