إصابات جديدة بـ«كورونا» بين مديري المرافق الصحية بالكفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 سبتمبر 2020, 07:15 مساء
عاملة صحية تحمل عينة مسحة لوضعها في أنبوب اختبار في مركز للكشف عن فيروس «كورونا» في الهند، 16 يوليو 2020. (أ ف ب)

أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية الكفرة، اليوم الجمعة، تسجيل إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» بين مديري المرافق الصحية بالمدينة.

وأوضحت اللجنة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» أن النتائج المخبرية أثبتت إصابة كل من «مدير مركز الكفرة للنساء والولادة، عبدالسلام عبدالله بورقيق، ومدير مركز الكفرة للصحة النفسية، حافظ محمد فرج، ومدير الشؤون الإدارية بمركز الكفرة للعلاج الطبيعي، الإعلامي حسن إدريس».

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وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في بلدية الكفرة إلى 72 حالة بينها ثماني حالات شفاء وحالة وفاة وحيدة.

ومساء الخميس أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية الكفرة إصابة ثلاثة من مديري المرافق الصحية وطبيب يعمل بالخدمات الصحية بالمدينة بفيروس «كورونا».

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن نتائج عينات الكشف عن الفيروس أثبتت إصابة كل من «عضو اللجنة الطبية الاستشارية الكفرة ومدير مستشفى شهداء الهواري، ناجي سليمان حامد، ومدير مركز الكفرة للسكري، ناجح محمد ارقيق، ومدير مركز الأسنان الكفرة، وائل عبدالرحمن التواتي، والطبيب بالخدمات الصحية الكفرة، الدكتور على عقوب».

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