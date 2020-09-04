إصابة مديري مرافق صحية وطبيب بالكفرة بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 سبتمبر 2020, 12:03 صباحا
مركز العزل المخصص لمصابي فيروس «كورونا» في الكفرة، 24 يوليو 2020. (اللجنة الرئيسية لمكافحة كورونا ببلدية الكفرة)

أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية الكفرة، مساء الخميس، عن إصابة مديري مرافق صحية وطبيب يعمل بالخدمات الصحية بالمدينة بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن نتائج اعينات الكشف عن الفيروس أثبتت إصابة كلا من «عضو اللجنة الطبية الاستشارية الكفرة ومدير مستشفى شهداء الهواري، ناجي سليمان حامد، ومدير مركز الكفرة للسكري، ناجح محمد ارقيق، ومدير مركز الأسنان الكفرة، وائل عبدالرحمن التواتي، والطبيب بالخدمات الصحية الكفرة، الدكتور على عقوب».

ونبهت اللجنة إلى أنها ستعلن لاحقًا نتائج عينات آخرى فور وصولها إليها.

ونهاية أغسطس الماضي، أصدرت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية الكفرة، خمس توصيات تهدف إلى الحد من تفشي فيروس «كورونا المستجد» في المدينة، والحفاظ على حياة المواطنين.

وشملت التوصيات إلغاء جميع المناسبات الاجتماعية بمختلف مسمياتها، وإلزام تشاركيات المناسبات بعدم توزيع الخيم والكراسي تحت أي ظرف، إضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في جميع الدوائر الحكومية ومعاقبة المخالفين، والتشديد على تطبيق الحظر المفروض من قبل اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» داخل المدينة، ومنع التنقل بين المدن إلا في الحالات القصوى.

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