طرح الأحمال من 7 إلى 8 ساعات على مدن المنطقة الشرقية والوسطى

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 أغسطس 2020, 08:03 مساء
شعار الشركة العامة للكهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة، تسجيل عجز يقدر بـ550 ميغاوات، ما يستدعي طرح الأحمال من 7 إلى 8 ساعات على كل المدن والمناطق بالمنطقة الشرقية والوسطى ومناطق الصحراء.

وأكدت الهيئة، في نشرة صادرة عنها اليوم، أن هذا العجز خارج عن إرادة الشركة العامة للكهرباء، وهو بسبب نقص إمدادات الوقود من المصدر.

شركة الكهرباء: عجز بقيمة 50 مليون قدم مكعبة من الغاز

وأمس الجمعة، أعلنت الشركة العامة للكهرباء حدوث عجز يقدر بنحو 50 مليون قدم مكعبة من الغاز؛ جراء تعطل منظومة الغاز التابعة لشركة سرت لتصنيع النفط والغاز، التي تغذي محطات  «شمال بنغازي- الزويتينة».

وقالت الشركة، إن هذا العمل سيؤدي إلى ارتفاع العجز في التوليد بنحو 700 ميغاوات، معلنة نقصًا في إمدادات الوقود، وتعطل وصول ناقلة الوقود الخفيف إلي مساء الأحد المقبل، ونفاد كميات وقود الديزل للمحطات من شركة «البريقة» لتسويق النفط.

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