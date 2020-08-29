شركة الكهرباء: عجز بقيمة 50 مليون قدم مكعب غاز

شعار الشركة العامة للكهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن حدوث عجز يقدر بنحو 50 مليون قدم معكب من الغاز؛ جراء تعطل منظومة الغاز التابع لشركة سرت لتصنيع النفط والغاز، والتي تغذي محطات «شمال بنغازي- الزويتينه».

وقالت الشركة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» إن هذا العمل سيؤدي إلى ارتفاع العجز في التوليد بنحو 700 ميغاوات، معلنة نقصًا في إمدادات الوقود، وتعطل وصول ناقلة الوقود الخفيف إلي مساء الأحد المقبل، ونفاد كميات وقود الديزل للمحطات من شركة «البريقة» لتسويق النفط.

وأضافت إن «كل هذه الظروف القاهرة سببت عجزًا كبيرًا في إمداد المواطنين بالكهرباء وبذلك سترتفع عدد ساعات طرح الأحمال»، وتابعت «بمجرد إصلاح العطل ودخول خط الغاز للعمل في ضخ الغاز وتوفر الوقود الخفيف بانتظام من شركة البريقة سيرجع الاستقرار مباشرة إلى الشبكة».