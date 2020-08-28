وليامز تبحث الأزمة الليبية مع بوريطة في الرباط

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 أغسطس 2020, 01:55 صباحا
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال لقائه ستيفاني وليامز في الرباط، 27 أغسطس 2020. (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)

أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بـ«جهود التواصل التي تبذلها المملكة المغربية بغية الوصول لحل النزاع الليبي»، وعبرت عن تطلعها إلى «دعم المغرب البناء والمستمر في الملف الليبي في إطار اتفاق الصخيرات ونتائج مؤتمر برلين».

جاء ذلك تعقيبًا على إعلان البعثة الأممية عقد الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، لقاءات«مثمرة» مع وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ومسؤولين آخرين في الرباط، حسب بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا بوريطة: المغرب لن تقدم وصفة جاهزة لليبيين

ونهاية يوليو، زار كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري المغرب، وعقدا خلال الزيارة عدة اجتماعات منفصلة مع مسؤولين مغاربة.

وتعقيبًا على الزيارة، قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن بلاده «قلقة بشأن ما يجري في ليبيا»، موضحًا أن المغرب «لن تقدم وصفة جاهزة لأطراف الصراع لكن الحل يجب أن يكون سياسيًا».

وأشار بوريطة في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إلى أن الليبيين «قادرون على إيجاد حلول لمشاكلهم بأنفسهم»، لافتًا إلى أن المغرب لن «تقدم لليبيين وصفة جاهزة ولكن فضاء لإيجاد حل».

اجتماع وليامز مع مسؤولين مغاربة في الرباط، 27 أغسطس 2020. (البعثة الأممية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حلف الأطلسي يتهم تركيا بـ«عرقلة» مهمة «إيريني»
ليبيا
بعد الحاسي والحداد والضراط.. إصابة مدير الخدمات الصحية بشحات بفيروس «كورونا»
ليبيا
هذا ما نعرفه عن «برينتون تارانت» المحكوم بالسجن المؤبد في نيوزيلندا.. «رجل عادي»...
دولى
أوكسفام: أرباح أغنياء الشرق الأوسط خلال جائحة كورونا كافية لإصلاح انفجار بيروت
دولى
أكار عن تأسيس قاعدة تركية في ليييا: لا داعي لتضخيم الأمر
ليبيا
ترامب سيطالب بإجراء «اختبار منشّطات» قبل مناظرته مع بايدن
دولى
باشاغا يهدد باستعمال القوة ضد «مجموعات مسلحة» تعرضت للمتظاهرين
ليبيا
قوات أمنية تطوق ميدان «الشهداء» وتطلق النار لتفريق المتظاهرين
ليبيا
طبيب في بنغازي يتحدث عن إصابته بفيروس «كورونا» ويدعو لفرض حظر صارم لـ3 أسابيع
ليبيا
«العفو الدولية»: خطف ستة متظاهرين.. ومعلومات تشير إلى مسؤولية «النواصي»
ليبيا
البحرين لبومبيو: دولة فلسطينية مستقلة مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل
عربى
الكشف عن خطة السيتي لضم ميسي.. 3 سنوات في الدوري الإنجليزي والانتقال لأميركا
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العسل أفضل علاج للسعال ونزلات البرد