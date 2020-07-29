بوريطة: المغرب لن يقدم وصفة جاهزة لليبيين

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الأربعاء 29 يوليو 2020, 11:19 مساء
بوريطة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي، 29 يوليو 2020. (الإنترنت)

قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن بلاده «قلقة بشأن ما يجري في ليبيا»، موضحًا أن المغرب «لن تقدم وصفة جاهزة لأطراف الصراع لكن الحل يجب أن يكون سياسيًا».

وأشار بوريطة في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، إلى أن الليبيين «قادرين على إيجاد حلول لمشاكلهم بأنفسهم»، لافتًا إلى أن المغرب لن «يقدم لليبيين وصفة جاهزة ولكن فضاء لإيجاد حل».

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واعتبر الوضع في ليبيا «خطرًا على الأمة العربية»، وقال إن «على الليبيين أن يجدوا نقاط توافق انطلاقا من مرجعياتهم   والمغرب مستعد للتعاون مع الليبيين، فالتضامن العربي في ليبيا ضروري".

وهيمنت تطورات الوضع في ليبيا على مباحثات وزير الخارجية السعودي خلال جولة عربية غير معلنة مسبقا قادته إلى مصر وتونس والجزائر والمغرب.

وتأتي زيارة بن فرحان بعد يوم واحد من توقف كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري في المغرب، عقدا خلالها عدة اجتماعات منفصلة مع مسؤولين مغاربة.

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