وكيل «داخلية الوفاق» يناقش مع عميد زوارة عراقيل إدارة ملف الهجرة

اجتماع الشيباني مع عميد بلدية زوارة لمناقشة ملف الهجرة. الاثنين 24 أغسطس 2020. (وزارة الداخلية)

ناقش وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني لشؤون الهجرة غير الشرعية، محمد الشيباني، اليوم الاثنين، مع عميد بلدية زوارة، فرحات أوالشواشي، العراقيل التي تواجه البلدية في إدارة ملف الهجرة غير الشرعية.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء الشيباني والشواشي حضره عضوين من المجلس البلدي، حيث جرت مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه المجلس في ملف الهجرة غير الشرعية وخلل التنسيق لعملية الإيواء والإعاشة.

وأضافت الوزارة أن الشيباني اسمتع خلال اللقاء الذي عقد في طرابلس، إلى شروح وافية حول المشاكل التي تواجه بلدية زوارة نتيجة الهجرة غير الشرعية، وقالت إن وكيل وزارة الداخلية أكد «ضرورة إيجاد الحلول المناسبة حسب الإمكانيات المتاحة في تدليل كافة الصعوبات».

ودعا الشيباني إلى اجتماع عاجل يضم عميد بلدية زوارة وجميع الأجهزة الأمنية المختصة في هذا الجانب لتنسيق الجهود فيما بينهم للخروج بتوصيات من شأنها حلحلة كافة العراقيل، بحسب وزارة الداخلية.