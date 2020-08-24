وكيل «داخلية الوفاق» يناقش مع عميد زوارة عراقيل إدارة ملف الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 أغسطس 2020, 05:41 مساء
اجتماع الشيباني مع عميد بلدية زوارة لمناقشة ملف الهجرة. الاثنين 24 أغسطس 2020. (وزارة الداخلية)

ناقش وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني لشؤون الهجرة غير الشرعية، محمد الشيباني، اليوم الاثنين، مع عميد بلدية زوارة، فرحات أوالشواشي، العراقيل التي تواجه البلدية في إدارة ملف الهجرة غير الشرعية.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء الشيباني والشواشي حضره عضوين من المجلس البلدي، حيث جرت مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه المجلس في ملف الهجرة غير الشرعية وخلل التنسيق لعملية الإيواء والإعاشة.

وأضافت الوزارة أن الشيباني اسمتع خلال اللقاء الذي عقد في طرابلس، إلى شروح وافية حول المشاكل التي تواجه بلدية زوارة نتيجة الهجرة غير الشرعية، وقالت إن وكيل وزارة الداخلية أكد «ضرورة إيجاد الحلول المناسبة حسب الإمكانيات المتاحة في تدليل كافة الصعوبات».

ودعا الشيباني إلى اجتماع عاجل يضم عميد بلدية زوارة وجميع الأجهزة الأمنية المختصة في هذا الجانب لتنسيق الجهود فيما بينهم للخروج بتوصيات من شأنها حلحلة كافة العراقيل، بحسب وزارة الداخلية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نيمار يخرج بأول تعليق بعد البكاء
رياضة عالمية
سلسلة بشرية ضخمة في دول البلطيق تضامنا مع المتظاهرين في روسيا البيضاء
دولى
شركة تركية تعرض إنشاء محطات كهرباء بالطاقة الشمسية وإمداد أخرى بالغاز الطبيعي
ليبيا
المسماري: مبادرة السراج كتبت في عاصمة أخرى وهي للتسويق الإعلامي
ليبيا
بن علي مستمر مع «كروتوني» 3 مواسم في الدوري الإيطالي
رياضة محلية
تفوق ليبي فى دولي الجامعات
رياضة محلية
حرائق كاليفورنيا تدفع عشرات الآلاف إلى الفرار من منازلهم (فيديو)
دولى
أرباح «وول ستريت» تغرّد خارج سرب الاقتصاد الحقيقي المتعثر بأزمة «كوفيد-19»
اقتصاد
مسؤول طبي في بنغازي يحذر من «كارثة» بسبب «تفشي كورونا»
ليبيا
وثائقيات ليبية - هوا فطيح
فيديو
العالم يشدد القيود خوفا من موجة ثانية لـ«كورونا».. الوباء أكثر كارثية في أميركا ...
دولى
تسجيل سري: شقيقة ترامب تصفه بأنه «قاس» و«كذاب»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل ينتقل فيروس «كورونا» عبر الطعام؟