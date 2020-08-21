امحمد شعيب: بلادنا تشهد صحوة في الاتجاه الصحيح

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 أغسطس 2020, 09:45 مساء
النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس وفد المجلس في حوار الصخيرات، امحمد شعيب. (أرشيفية: بوابة الوسط)

اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس وفد المجلس في حوار الصخيرات، امحمد شعيب، أن ليبيا «تشهد صحوة» سماها «في الاتجاه الصحيح»، مشيرا إلى «لقاءات متعددة ودعوات تعلن عن رغبتها في القطيعة مع جنون الأمس».

وأضاف شعيب في تدوينة عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك» أن «هذا يحدث في جنوب البلاد وشرقها وغربها»، لافتا إلى «جدل وحوار وأسئلة على كل لسان».

وتابع: «إذن ليذهب الماضي ليس وقته الآن»، مبينا أنه «ولكي لا نفقد البوصلة نحتاج فقط لوضوح ذهني وحياد في الرؤية والعمل على المعجل قبل المؤجل».

ورأى شعيب أن «المعجل الدولة أولا.. والدولة ثانيا، الدولة اليوم وليس غدا»، متسائلا: «هل ننحاز للكيان ونخطو الخطوة الأولى بدل المراوحة والخطاب المفخم بالتبرير والتنظير مخفيا مصلحة جهوية وسياسية وشخصية».

وأعرب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس وفد المجلس في حوار الصخيرات، في ختام تدوينه عن أمله بأن «تأتي الأيام القادمة بجديد».

اقرأ أيضا: السراج وعقيلة يعلنان وقف إطلاق النار واستئناف تصدير النفط والدعوة إلى انتخابات

ويأتي تعليق شعيب بعد إعلان كل من رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، في بيانين منفصلين، اليوم الجمعة، وقف إطلاق النار وكل العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية.

ودعا السراج وصالح إلى استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي.

ولقي إعلان السراج وصالح ردود فعل دولية وإقليمية مرحبة ومؤيدة لوقف إطلاق النار والعمليات القتالية في ليبيا، وداعمة للعودة إلى استئناف المفاوضات والعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، فيما لم يصدر أي تعليق عن تركيا والإمارات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السراج وعقيلة يعلنان وقف إطلاق النار واستئناف تصدير النفط والدعوة إلى انتخابات
ليبيا
السيسي: وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة هامة لتحقيق التسوية السياسية
ليبيا
البنك الدولي: فقر مدقع يتهدّد 100 مليون شخص إضافي بسبب «كورونا»
اقتصاد
بايدن يعد بإنهاء «زمن تملق الطغاة» إذا انتخب رئيسا
دولى
انقطاع المياه والظلام والقمامة.. أزمات تحاصر الليبيين في عز الصيف
ليبيا
«بارما» يزاحم «كروتوني» على ضم «بن علي»
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: تحركات لتغليب الحل السلمي.. وحذر من خيار السلاح
ليبيا
موسكو تعلق على قرار المشير حفتر بشأن النفط وتعلن عدد مواطنيها في ليبيا
ليبيا
ماكرون يحدد أولويات باريس في ليبيا ويدعو إلى تعزيز مهمة «إيريني»
ليبيا
ترامب يعلق على اتهام مستشاره السابق ستيف بانون بالاختلاس
دولى
العدد 248 من جريدة «الوسط»: الوصفة الأميركية للحل في ليبيا.. ونشطاء يدعمون ...
ليبيا
قلق أوربي من «موجة جديدة» لكورونا المستجد
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف مخاطر الإصابة بـ«كورونا» خلال السفر جوا