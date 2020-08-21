عقيلة صالح للسيسي: فائق تقديري لمواقفكم الشجاعة الداعمة لإحلال السلام في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 أغسطس 2020, 05:31 مساء
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. (صورة من المؤتمر الصحفي: قناة صدى البلد المصرية)

وجه رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، رسالة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مقدرا فيها «المواقف الشجاعة الداعمة لإحلال السلام في ليبيا».

وقال صالح، في بيان اليوم: «إنه لمن دواعي سروري أن أعبر لكم عن فائق تقديري لمواقفكم الشجاعة الداعمة لإحلال السلام في ليبيا، وأخص بالذكر مساندتكم لبياننا اليوم بشأن وقف إطلاق النار والدخول في العملية السياسية للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية».

وفي وقت سابق اليوم، رحب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بالبيانين الصادرين عن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في جميع الأراضي الليبية.

ماذا جاء في مبادرتي السراج وعقيلة صالح؟

السراج وعقيلة يعلنان وقف إطلاق النار واستئناف تصدير النفط والدعوة إلى انتخابات

السيسي: وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة هامة لتحقيق التسوية السياسية

وقال السيسي إن وقف إطلاق النار «خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية، وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا، وحفظ مقدرات شعبها».

واليوم أصدر السراج وصالح بيانين، أعلنا فيهما وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية، في أعقاب اتصالات سياسية دولية مكثفة بشأن الأزمة الليبية شهدها الأسبوع.

وتضمن البيانان الدعوة إلى «استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البنك الدولي: فقر مدقع يتهدّد 100 مليون شخص إضافي بسبب «كورونا»
اقتصاد
بايدن يعد بإنهاء «زمن تملق الطغاة» إذا انتخب رئيسا
دولى
انقطاع المياه والظلام والقمامة.. أزمات تحاصر الليبيين في عز الصيف
ليبيا
«بارما» يزاحم «كروتوني» على ضم «بن علي»
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: تحركات لتغليب الحل السلمي.. وحذر من خيار السلاح
ليبيا
موسكو تعلق على قرار المشير حفتر بشأن النفط وتعلن عدد مواطنيها في ليبيا
ليبيا
ماكرون يحدد أولويات باريس في ليبيا ويدعو إلى تعزيز مهمة «إيريني»
ليبيا
ترامب يعلق على اتهام مستشاره السابق ستيف بانون بالاختلاس
دولى
العدد 248 من جريدة «الوسط»: الوصفة الأميركية للحل في ليبيا.. ونشطاء يدعمون ...
ليبيا
قلق أوربي من «موجة جديدة» لكورونا المستجد
دولى
«المركزي»: فتح اعتمادات مستندية لـ146 شركة خلال أسبوع
ليبيا
العطية: اللقاءات في طرابلس تناولت الحفاظ على وحدة ليبيا والتوصل لحل سياسي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف مخاطر الإصابة بـ«كورونا» خلال السفر جوا