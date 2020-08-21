السيسي: وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة هامة لتحقيق التسوية السياسية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، (أرشيفية: الإنترنت)

رحب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بالبيانين الصادرين عن رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في جميع الأراضي الليبية.

وقال السيسي إن وقف إطلاق النار «خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية، وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا، وحفظ مقدرات شعبها»، حسب بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأصدر السراج وصالح بيانين، أعلنا خلالهما وقف إطلاق النار والعمليات القتالية في الأراضي الليبية.

وأظهر البيانان توافق الطرفين على «استئناف إنتاجه وتصديره، وتجمد إيراداته في الحساب الخاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي».