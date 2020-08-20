«مكافحة الأمراض» يعلن رصد حالات إصابة بمرض «الريكتسيا» البكتيري بترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 أغسطس 2020, 02:32 صباحا
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، رصد حالات إصابة بمرض «الريكتسيا» البكتيري المسبب لأمراض التيفوس والحمى والطفح الجلدي النزفي في ترهونة والقره بولي.

وأشار المركز في مقطع فيديو مصور منشور على صفحته بموقع «فيسبوك» إلى إن فريقًا طبيًا  تابع له زار، الأربعاء، منطقة سوق الجمعة المصابحة بمدينة ترهونة بناءً على بلاغ يفيد برصد إصابات وحالات اشتباه بمرض«ريكتسيا» في المدينة.

وحسب عضو بالفريق لم يذكر اسمه في مقطع فيديو، فإن الفريق زار عائلة ظهرت بها إصابات بالمرض، حيث تم سحب عينات من جميع أفراد العائلة، لافتًا إلى أن المسبب الرئيس للمرض هو جرثومة «ريكتسيا»، فيما تظهر عدة أعراض  على المصابين بالمرض مثل ارتفاع درجات الحرارة، وظهور طفح جلدي.

وأشار إلى تسجيل ست إصابات بالمرض البكتيري، إضافة إلى حالتي وفاة واحدة في سوق الجمعة المصابحة والآخرى في القره بولي.

و«الريكتسيا» جنس من البكتيريا تتبع الفصيلة الريكتسية من رتبة الريكتسيات، غالبًا ما تنتقل عن طريق المفصليات ولا تعيش هذه البكتيريا إلا متطفلة داخل خلايا العائل، وتسبب أمراض التيفوس الذي ينقله القمل والبراغيث، والقرادات وغيرها، كذلك الحمي الرعمية والجدري الركتيسي، والطفح الجلدي النزفي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية: لا تطبيع مع الإسرائيليين دون تحقيق السلام مع الفلسطينيين
عربى
«أجوكو» تبحث إمداد محطة كهرباء السرير بالغاز الطبيعي
ليبيا
العسكريون بعد استيلائهم على السلطة في مالي: نريد انتقالا سياسيا مدنيا وانتخابات
دولى
باريس سان جيرمان يتأهل لنهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه على حساب ...
رياضة عالمية
حرس الموانئ النفطية التابع للقيادة العامة يعلن «فتح الموانئ النفطية»
ليبيا
السودان يؤكد وجود «اتصالات» مع إسرائيل.. ويعتبر خطوة الإمارات «شجاعة»
عربى
برلماني إيطالي معارض: روسيا وتركيا تتقاسمان ليبيا.. والحكومة صامتة
ليبيا
«رويترز»: اعتقال رئيس مالي ورئيس الوزراء حسب أحد قادة التمرد
دولى
بموجب اتفاق تجاري جديد.. قلق فرنسي من سيطرة تركية كاملة على ميناء طرابلس
ليبيا
«سبوتنيك»: تمرد بقاعدة عسكرية واعتقال وزراء وضباط كبار بدولة مالي
دولى
إنتر ميلان يمطر شباك شاختار بخماسية.. ويتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي
رياضة عالمية
السفارة الأميركية تعلن عن مشروع لتركيب محطات للطاقة الشمسية على طول النهر ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحذير من علاجات للأسنان تولّد الهباء الجوي