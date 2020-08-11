تخصيص موقع جديد لعزل مصابي «كورونا» في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 11 أغسطس 2020, 08:29 صباحا
أحد ميادين مدينة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

قررت اللجنة الطبية الاستشارية الفرعية لمكافحة فيروس كورونا في سرت تخصيص موقع جديد لعزل المصابين بالفيروس، في مكان قسم الرعاية الصحية الأولية في العيادات المجمعة، وذلك بسعة 20 سريرا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة في قاعة الاجتماعات بمستشفى بن سينا، الأحد الماضي، بعد إعادة تشكيلها من جديد وفقا لقرار رئيس اللجنة الطبية الاستشارية العليا لمكافحة وباء كورونا التابعة للحكومة الموقتة.

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وتناول الاجتماع الإمكانات المتوافرة في أقسام العزل والحميات، والرصد والتقصى في سرت، وتحديد احتياجاتها بشكل عاجل، إضافة إلى جعل موقع جمعية الهلال الأحمر قسما للحميات والكشف.

ووجهت اللجنة بمطالبة مسؤولى الأقسام بإحالة كشوفات العناصر الطبية والمساعدة والفنيين، وفقا لجداول مناوبة يومية، من أجل تقديم الخدمة للحالات المرضية المصابة، كما تم تكليف لجنة من الأطباء للمتابعة والتفتيش على عمل اللجان وأقسام العزل والحميات.

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